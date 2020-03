Von Matt Grossman

NEW YORK (Dow Jones)--Die Pharmakonzerne Regeneron und Sanofi testen ein zugelassenes Medikament zur Behandlung von rheumatischen Gelenkerkrankung auf seine Wirksamkeit bei schwerwiegenden Fällen des grassierenden Coronavirus-Erkrankung Covid-19. Klinische Tests des Wirkstoffs Sarilumab in der Phase 2 und 3 begännen in Krankenhäuser in New York, teilten beide Firmen mit. Bis zu 400 Patienten würden in die Studie einbezogen.

Sarilumab ist ein monoklonaler Antikörper. Er hemmt den Signalweg zum Interleukin-6, das für die Regulierung der Entzündungsreaktionen im Körper verantwortlich ist. Der Signalweg könnte bei Patienten mit dieser Krankheit möglicherweise eine Rolle bei der Lungenentzündung spielen, so die Unternehmen.

Vorläufige Ergebnisse einer Studie in China hätten bei einem ähnlichen Ansatz mit einem anderen Medikament vielversprechende Ergebnisse gezeigt.

March 16, 2020

