DocCheck AG: DocCheck AG verschiebt öffentliches AktienrückkaufprogrammDGAP-Ad-hoc: DocCheck AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf DocCheck AG: DocCheck AG verschiebt öffentliches Aktienrückkaufprogramm16.03.2020 / 14:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Vorstand der DocCheck AG (ISIN DE000A1A6WE6) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft in einer Sitzung beschlossen, das freiwillige öffentliche Kaufangebot zunächst nicht durchzuführen. Damit wird der sich über das Wochenende dramatisch verschlechterten Corona-Pandemie-Lage und den Reaktionen an den Aktienmärkten Rechnung getragen. Nach Beruhigung der Lage und der Aktienmärkte soll neu entschieden werden.Kontakt: DocCheck AG Tanja Mumme Leiterin Corporate Communications Vogelsanger Str. 66 D - 50823 Köln fon: +49(0)221 92053-139 fax: +49(0)221 92053-133 mailto:tanja.mumme@doccheck.com home:www.doccheck.ag16.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DocCheck AG Vogelsanger Str. 66 50823 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 92053-100 Fax: +49 (0)221 92053-133 E-Mail: ir@doccheck.com Internet: www.doccheck.ag ISIN: DE000A1A6WE6 WKN: A1A6WE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 998113Ende der Mitteilung DGAP News-Service998113 16.03.2020 CET/CEST