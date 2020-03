Der heimische Aktienmarkt hat am Montag am frühen Nachmittag seine hohen Verluste noch etwas ausgebaut. Der ATX tendierte gegen 13.50 Uhr auf 1.761,60 Punkten und damit um gut 12 Prozent schwächer. Bereits am Vormittag hatte der Wiener Leitindex in einem von Sorgen um das Coronavirus massiv belasteten Umfeld mit dramatischen Abschlägen notiert. Erst in der Vorwoche hatte der ATX mit einem einzelnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...