BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will am Abend über die Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus informieren. Merkel werde um 18.00 Uhr vor die Medien treten, kündigte das Bundespresseamt am Montag an. Zuvor hatte der von Merkel geleitete Kabinettsausschuss Corona getagt./bk/DP/fba