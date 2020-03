Neuer Vorstand bei der curasan AGDGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Personalie Neuer Vorstand bei der curasan AG16.03.2020 / 15:22 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Neuer Vorstand bei der curasan AGKleinostheim, 16. März 2020 - Der Aufsichtsrat der curasan AG (ISIN DE000A2YPGM4), für die am 23. Februar 2020 beim zuständigen Amtsgericht Aschaffenburg Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen bilanzieller Überschuldung gestellt worden ist, hat heute beschlossen, Herrn Dr. jur. Alexander Baratta mit sofortiger Wirkung bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 zum Vorstand des Unternehmens zu bestellen.Gleichzeitig traf der Aufsichtsrat den Beschluß, Herrn Torben Sorensen mit sofortiger Wirkung als Vorstand abzuberufen.Ende der Ad-hoc-MitteilungKontakt curasan AG: Andrea Weidner Investor Relations & Corporate Communications +49 6027 40 900-51 ir@curasan.com16.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 998211Ende der Mitteilung DGAP News-Service998211 16.03.2020 CET/CEST