DIC Asset AG Frankfurt am Main ISIN: DE 000A1X3XX4 WKN: A1X3XX Absage der für den 17. März 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung Die mit Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 7. Februar 2020 für Dienstag, den 17. März 2020, 10.00 Uhr, einberufene ordentliche Hauptversammlung der DIC Asset AG wird hiermit abgesagt; sie wird daher nicht stattfinden. Die im Bundesanzeiger am 7. Februar 2020 bekannt gemachte Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos. Sobald ein neuer Termin für die ordentliche Hauptversammlung feststeht, wird eine neue Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Die Absage erfolgt aufgrund der Allgemeinverfügung des zuständigen Gesundheitsamts Frankfurt am Main zum Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 200 Teilnehmern vom 13. März 2020. Frankfurt am Main, 14. März 2020 *DIC Asset AG* _Der Vorstand_

