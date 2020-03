BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Apotheker sehen keine durch die Corona-Krise verursachten Engpässe in der Arzneimittelversorgung. "Wir kennen Lieferengpässe schon seit Jahren. Und sie machen den Apotheken eine Menge Arbeit", erklärte der Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Friedemann Schmidt. "Zusätzliche Probleme, die auf den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie zurückzuführen wären, stellen wir aber nach wie vor nicht fest."

Gleichwohl sei es nicht auszuschließen, dass Auswirkungen der Krise im Laufe des Jahres auch in der Arzneimittelversorgung in Deutschland spürbar würden. "Aber derzeit können wir die Patienten ordentlich versorgen", betonte Schmidt. Auch die Herstellung von Desinfektionsmitteln in den apothekeneigenen Laboren sei zwischenzeitlich gut angelaufen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte den Apotheken die Produktion hauseigener Desinfektionsmittel, die vorher nicht erlaubt war, im Zuge der Corona-Maßnahmen erlaubt.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2020 10:27 ET (14:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.