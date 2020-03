=== *** 07:00 DE/Volkswagen AG (VW), ausführliches Jahresergebnis (09:00 PK via Live-Webcast), Wolfsburg 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Jahresergebnis, Venlo 07:15 DE/Wacker Chemie AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Düsseldorf 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (März) *** 08:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, 12:00 PK, Brüssel *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, München 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-PK, Frankfurt *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Februar Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: k.A. zuvor: +5.500 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,8% zuvor: 3,8% *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen März PROGNOSE: -30,0 Punkte zuvor: +8,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -32,7 Punkte zuvor: -15,7 Punkte 11:00 DE/Daimler AG, Jahres-PG Daimler Buses, Stuttgart *** 11:00 EU/Arbeitskosten 4Q *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 13:30 US/Einzelhandelsumsatz Februar PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 14:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Februar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,0% zuvor: 76,8% *** 15:00 US/Lagerbestände Januar PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 15:00 EU/Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs (per Videokonferenz) zur Corona-Krise 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Staatschef Macron und der türkische Präsident Erdogan, Beratungen (per Telefonkonferenz) über Flüchtlingskrise - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Ohio, Arizona, Florida und Illinois ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- k.A. = keine Angabe

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2020 10:27 ET (14:27 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.