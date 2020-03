Die explosivsten Wertsteigerungen verzeichnen in Corona-Zeiten Aktien von Unternehmen, deren Präparate oder Produkte zur Eindämmung oder Bekämpfung des COVID-19-Virus dienen. Die heutige News von Geratherm (WKN: 549562) verspricht eine Antwort. Der Kurs explodiert umgehend um +36,09% auf 11,50 Euro.

Das Unternehmen aus dem Geratal in Thüringen generiert seine Erlöse mit medizinischen Geräten zur Messung von Vitaldaten und für den Bereich Lungenfunktionsdiagnostik. Nun erlebt Geratherm "dank" des Coronavirus einen Nachfrageschub. Wie der Medizintechnik-Ausrüster mitteilte, übertreffe die derzeitige Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches.

Geratherm arbeitet ab sofort in der Nachtschicht

Die Folgen des Nachfrage-Booms: Eine Produktionserhöhung ist unausweichlich, um die Nachfrage zu stillen. Nach Firmenangaben werde die Produktion von Fieberthermometern "stufenweise auf den zwei und drei Schicht-Betrieb" erweitert. Die bisherige zusätzliche Samstagsschicht werde beibehalten, so Geratherm. Die Gesellschaft will an der neuen Regelung mindestens bis Mitte 2020 festhalten.

