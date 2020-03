So ist die Stimmung unter den Stuttgarter Anlegern: https://bit.ly/38H919K Der DAX fällt und fällt, die Auswirkungen der Corona-Krise ziehen immer weitere Kreise - nicht nur am Aktienmarkt. Inzwischen hat die US-Notenbank bereits zum zweiten Mal binnen zweier Wochen die Zinsen gesenkt. Was das alles für die Märkte und die Konjunktur bedeutet, berichtet Uwe Burkert, Chefvolkswirt der LBBW.