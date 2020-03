Lehner Investments AG: Absage der außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2020DGAP-Ad-hoc: Lehner Investments AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung Lehner Investments AG: Absage der außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 202016.03.2020 / 16:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Lehner Investments AG (vormals: PCP PublicCapitalPartners AG): Absage der außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2020München, 16. März 2020 - Die für den 17. März 2020 um 14:00 Uhr einberufene Hauptversammlung der Lehner Investments AG (vormals: PCP PublicCapitalPartners AG) in den Räumlichkeiten des Notariats Regler Sikora, Sendlinger Straße 19/IV, 80331 München, wird abgesagt. Da die Durchführung der von der ordentlichen Hauptversammlung vom 19. September 2019 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft durch Sach- und Bareinlagen zwischenzeitlich im Handelsregister eingetragen worden ist, bedarf es keines Beschlusses über die Verlängerung der Durchführungsfrist der Kapitalerhöhung mehr.Die im Bundesanzeiger am 05. Februar 2020 bekanntgemachte Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos.Kontakt: Lehner Investments AG Hohenzollernstraße 89 D-80796 München sl@pcpag.com www.pcpag.comCROSS ALLIANCE communication GmbH Sara Pinto Bahnhofstr. 98 D-82166 Gräfelfing/München Telefon: 089 125 09 03-30 E-Mail: pi@crossalliance.de www.crossalliance.de16.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Lehner Investments AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: contact@publiccapitalpartners.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 998343Ende der Mitteilung DGAP News-Service998343 16.03.2020 CET/CEST