Der E-Commerce-Gigant Amazon erlebt an der Börse derzeit - wie fast alle Aktien - einen brutalen Ausverkauf. Dabei profitiert der Konzern offenbar deutlich von der Krise. "Mit der Ausbreitung von Covid-19 haben wir in letzter Zeit eine Zunahme der Menschen erlebt, die online einkaufen", so Amazon. Nun drohen Engpässe.Amazon hat davor gewarnt, dass der Vorrat an einigen Haushaltsgegenständen zur Neige geht. Außerdem komme es bei Amazon Prime zu Lieferverzögerungen.Grund sei, dass teilweise die Zahl ...

