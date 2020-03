GIEAG Immobilien AG: GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Erfurt an AEW Invest GmbHDGAP-News: GIEAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Verkauf/Immobilien GIEAG Immobilien AG: GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Erfurt an AEW Invest GmbH16.03.2020 / 17:09 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.GIEAG verkauft Logistikimmobilie in Erfurt an AEW Invest GmbHDer bundesweit tätige Projektentwickler GIEAG Immobilien AG (GIEAG) hat die Logistikimmobilie "Erfurt II - Last Mile Distribution Center" an einen von der AEW Invest GmbH gemanagten deutschen Spezialfonds veräußert. Das Closing der Transaktion findet im März 2020 statt. Der von der GIEAG 2019 errichtete Neubau wurde mit Fertigstellung langfristig an die Amazon Deutschland SI Transport GmbH vermietet.Die Logistikimmobilie in der Joseph-Meyer-Straße 5 in Erfurt befindet sich auf einem 40.000 Quadratmeter großen Grundstück und bietet 24.200 Quadratmeter moderne Mietfläche für Logistik-, Büro- und Mezzaninnutzungen. Zusätzlich verfügt die Projektentwicklung über ein Parkplatz-Areal mit knapp 52.000 Quadratmetern.Philipp Pferschy, Vorstand der GIEAG, kommentiert: "Mit dem Verkauf von ,Erfurt II' schließen wir die Projektentwicklung in Erfurt erfolgreich ab. Zu diesem Erfolg haben die moderne Konzeptionierung bei der Entwicklung von Grundstücken und unser ausgezeichnetes Team an Experten beigetragen."Auf Verkäuferseite waren beratend Jones LaSalle und rechtsberatend die Kanzlei Werner, Luger & Partner tätig. Die Käuferseite wurde von der Kanzlei Greenberg Traurig Germany LLP, TA Europe und Nova Ambiente beraten.Über die GIEAG Immobilien AG: GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchner Börse gehandelt. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche Entwicklung und Bestandshaltung bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. Das GIEAG Experten-Team ist dabei ein Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 20 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von bis zu 145.000 Quadratmetern bei einer Einzelinvestitionssumme von 15 bis 150 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Transaktionssicherheit, Beharrlichkeit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.16.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: GIEAG Immobilien AG Oettingenstrasse 35 80538 München Deutschland Telefon: +49 89 290516-0 Fax: +49 89 290516-11 E-Mail: info@gieag.de Internet: www.gieag.de ISIN: DE0005492276 WKN: 549227 Börsen: Freiverkehr in München EQS News ID: 998425Ende der Mitteilung DGAP News-Service998425 16.03.2020