Herr Dr. Werner Lanthaler, seit 10 Jahren CEO der Evotec SE (ISIN: DE0005664809), war kurzfristig bereit uns einige Fragen zu beantworten. Seit unserem letzten Gespräch sind erst gut 3 Monate vergangen und seitdem ist einiges passiert. Was war für Sie besonders wichtig - seit Anfang November 2019 - für die Zukunft Ihres Unternehmens? 2019 ist bei uns schwungvoll zu Ende gegangen und auch der Start in das neue Jahrzehnt hatte es in sich. Besonders zufrieden sind wir mit unseren Fortschritten im Bereich Frauengesundheit - ein breites Feld mit vielen verschiedenen Indikationen. Hier sind wir mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...