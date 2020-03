Rom/Köln (ots) - Der katholische Fernsehsender K-TV hat seit Montag, 16. März 2020, werktags um 14 Uhr 30 eine neue Sendung im Programm. In der "Stunde der Seelsorge" werden aktuell die Anliegen und Sorgen der Zuschauer aufgegriffen und von Pfarrer Dr. Thomas Maria Rimmel, K-TV, und Pater Karl Wallner, Heiligenkreuz, beantwortet. Anliegen können ab sofort unter seelsorge@k-tv.org zugeschickt werden.Neu ist auch die Übertragung der Generalaudienz mit Papst Franziskus jeden Mittwoch um 10 Uhr mit deutschem Kommentar aus Rom.Zudem bietet K-TV ein vielfältiges live-Angebot Heiliger Messen: Täglich um 7 Uhr - Hl. Messe mit Papst Franziskus aus dem Vatikan, mit deutschem Kommentar.(auch sonntags)Sonntag 8 Uhr Heilige Messe aus der Klosterkirche St. Peter am Bach, Schwyz; 19 Uhr Heilige Messe aus der Immaculatakapelle in Gossau, Schweiz.Montag 12 Uhr - Hl. Messe Sankt Pantaleon, Köln; Dienstag und Freitag 9 Uhr - Rosenkranz, anschl. Hl. Messe aus der Wallfahrtskirche Maria Schutz am Semmering; Mittwoch, Donnerstag und Samstag 9 Uhr - Hl. Messe aus der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein bei Wemding, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 12 Uhr - Hl. Messe aus der Missio Kapelle, Wien, sowie Sonntag bis Freitag: 19 Uhr - Hl. Messe aus der Immaculatakapelle, Gossau, Schweiz.Aufgrund der momentanen Situation können viele Menschen ihre Wohnung nicht verlassen und somit nicht am öffentlichen Leben der Gemeinde teilnehmen. Mit unserem Programm können Gläubige ihren Tag strukturieren:Rosenkranz täglich: 8:30 UhrRosenkranz sonntags: 7:30, 15:30 und 22 Uhr.Aktuell sind auch neue Reportagen über den Wallfahrtsort Lourdes im Programm.Das komplette TV Programm finden Sie auf unserer Homepage. www.k-tv.org (http://www.k-tv.org), Mediathek: http://kathtv.org/ Zu empfangen im internet: www.k-tv.org (http://www.k-tv.org) oder https://k-tv.org/empfang via Satellit, Kabel.Pressekontakt:Dr. Claudia KaminskiDirektorin für Kommunikation K-TVclaudia.kaminski@k-tv.org0049 160 99445116Original-Content von: K-TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134124/4549062