Die Aktie von Wirecard ist am Montagmorgen erneut mit einem deutlichen Minus in den Handel gestartet und bei 79,68 Euro auf ein neues Tief seit Ende 2017 gefallen. Im Laufe des Nachmittags konnte das Papier die Verluste jedoch vollständig ausgleichen. Unterstützung liefert dabei auch eine neue Kaufempfehlung. Markus Jost vom Analysehaus Independent Research - bislang einer der wenigen Wirecard-Skeptiker unter den Analysten - hat die Aktie am Montag von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Positiv ...

Den vollständigen Artikel lesen ...