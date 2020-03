Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Handelsergebnis im laufenden ersten Quartal 2020DGAP-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Handelsergebnis im laufenden ersten Quartal 202016.03.2020 / 17:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Lang & Schwarz Konzern hat für das laufende Quartal bis zum 13. März 2020 einen Rohertrag der geschäftlichen Tätigkeit (Zinsergebnis zzgl. Provisionsergebnis und Handelsergebnis) in Höhe von über EUR 11,5 Mio. erzielt im Vergleich zum gesamten Vorjahresquartal in Höhe von EUR 4,1 Mio.Die Zahlen sind ungeprüft und keiner prüferischen Durchsicht unterzogen worden.16.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft Breite Straße 34 40213 Düsseldorf Deutschland Telefon: 0211-13840-254 Fax: 0211-13840-842 E-Mail: investor.relations@ls-d.de Internet: www.ls-d.de ISIN: DE0006459324 WKN: 645932 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 998399Ende der Mitteilung DGAP News-Service998399 16.03.2020 CET/CEST