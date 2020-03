DORTMUND (dpa-AFX) - Der Halbleiter- und Sensorhersteller Elmos startet ein Aktienrückkaufprogramm. 1,54 Millionen Aktien beziehungsweise bis zu 7,7 Prozent des eigenen Grundkapitals will das im SDax notierte Unternehmen zurückkaufen. Der Angebotspreis liege bei je 17,50 Euro, wie Elmos am Montag in Dortmund mitteilte. Das wären insgesamt knapp 27 Millionen Euro. Die Annahmefrist beginne am Dienstag und laufe bis zum 23. März. Aktuell halte Elmos 468.999 eigene Aktien. Dies entspreche etwa 2,3 Prozent des derzeitigen Grundkapitals.



An der Börse sorgte die Mitteilung an einem erneut turbulenten Tag nur für etwas Erleichterung. Die Elmos-Aktie ging mit einem Abschlag von mehr als 11 Prozent auf 16,54 Euro aus dem Handel. Aktionäre bekommen also fast einen Euro mehr je Anteilschein, wenn sie ihre Papiere an das Unternehmen statt an der Börse verkaufen./nas/he

