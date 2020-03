Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Linz (pta037/16.03.2020/17:40) - Die Aktien der startup300 AG (ISIN ATSTARTUP300) sind derzeit in den Handel am Vienna MTF der Wiener Börse im Marktsegment "direct market plus" einbezogen und werden dort fortlaufend gehandelt.



Der Vorstand der startup300 AG hat beschlossen, die Umstellung des Handelsverfahrens der startup300-Aktie von einem fortlaufendem Handel auf den Auktionshandel vorzunehmen. Dieser Wechsel erfolgt mit Wirkung ab dem 17. März 2020.



Die startup300-Aktien bleiben auch nach Umstellung des Marktmodells weiterhin in den Handel des Vienna MTF im Marktsegment "direct market plus" einbezogen und sind daher weiterhin im Xetra-Handelssystem unter der ISIN ATSTARTUP300 handelbar. Ab der Umstellung werden die Aktien in einer einmaligen untertägigen Auktion gehandelt.



Linz, am 16. März 2020 Der Vorstand



Aussender: startup300 AG Adresse: Peter-Behrens-Platz 10, 4020 Linz Land: Österreich Ansprechpartner: Bernhard Lehner Tel.: +43 680 442 74 95 E-Mail: bernhard.lehner@startup300.at Website: www.startup300.at



ISIN(s): ATSTARTUP300 (Aktie) Börsen: direct market plus in Wien



