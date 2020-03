Mannheim (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) wurde auch in diesem Jahr vom Wirtschaftsmagazin brand eins und statista als "Bester Berater" Deutschlands ausgezeichnet. Die positive Bewertung setzt sich aus Empfehlungen anderer Beratungsunternehmen und den Einschätzungen von Kunden zusammen. Dieser doppelte Erfolg zeigt, dass Camelot ITLab den Herausforderungen der digitalen Transformation mit den richtigen Antworten begegnet."Wir sind stolz darauf, nach der kürzlichen 'Best of Consulting'-Auszeichnung der WirtschaftsWoche nun auch vom Wirtschaftsmagazin brand eins in unserer Arbeit bestätigt zu werden", so Steffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab. "Die Entwicklungen in der globalen Wirtschaft lassen sich längst nicht mehr mit eindimensionalen Lösungen beantworten, sondern erfordern eine Transformation in allen Bereichen. Daher ist es für Unternehmen umso wichtiger, einen starken Partner mit Weitblick an ihrer Seite zu haben."Auch im Feld von Künstlicher Intelligenz und Data Science - das brand eins in der aktuellen Ausgabe des Themenheftes hervorhebt - beweist Camelot ITLab diesen Weitblick. So ist das Unternehmen Pionier für Anwendungen der SAP Data Intelligence Plattform, um Unternehmen dabei zu unterstützen, Daten in Mehrwert zu transformieren. Zudem ist Camelot ITLab Mitbegründer der "Global Community for AI in MDM", die Unternehmen branchenübergreifend im Rahmen eines Open-Innovation und Open-Collaboration-Ansatzes für Innovationsprojekte zusammenführt und innerhalb kurzer Zeit über 100 Mitglieder gewann.Um Orientierung im Consulting-Markt zu geben, veröffentlicht das Wirtschaftsmagazin brand eins jährlich die gemeinsam mit statista durchgeführte Studie "Beste Berater". Die Ergebnisse resultieren aus einer umfassenden Befragung von Partnern aus Beratungsunternehmen und Führungskräften in kleinen, mittleren sowie großen Unternehmen. Die Bestenliste gliedert sich in 16 Branchen und 18 Arbeitsbereiche und erlaubt so einen granularen Vergleich von Schwerpunkten und Bewertungen.Camelot ITLab bietet für Berater(innen) zahlreiche Karrierechancen und innovative Kundenprojekte. Aktuelle Stellenausschreibungen sind auf der Homepage des Unternehmens einzusehen.Pressekontakt:Franziska BernhardSenior Manager Marketing CommunicationsCamelot ITLab GmbHTheodor-Heuss-Anlage 1268165 MannheimTel.: +49 (0)621 86298-421Email: fber@camelot-itlab.comwww.camelot-itlab.comOriginal-Content von: Camelot ITLab GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128234/4549104