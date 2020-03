ROM (dpa-AFX) - Die Zahl der Toten durch die Coronavirus-Pandemie ist in Italien erneut gestiegen - auf 2158 Menschen. Bis Montag zählten die Behörden insgesamt 27 980 Infizierte im ganzen Land. Das waren rund 3000 mehr als am Vortag. Diese Zahlen teilte der Zivilschutz am Montagabend in Rom mit. Italien ist in Europa das am härtesten von der Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit getroffene Land.



Am Sonntag hatte der Zivilschutz die Zahl der Fälle noch mit knapp 25 000 angegeben. 1809 Menschen waren an der Covid-19-Krankheit bis dahin gestorben. Es dürfte Experten zufolge jedoch eine hohe Dunkelziffer bei den Infizierten geben, die bisher nicht registriert wurden - etwa weil sie keine oder nur milde Symptome zeigen./pky/DP/fba