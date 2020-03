Cewe will seinen Aktionären eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie zahlen. Im Vorjahr lag die Ausschüttung bei 1,95 Euro. Die Hauptversammlung muss diesem Vorschlag am 10. Juni zustimmen. Cewe erhöht somit zum elften Mal in Folge die ...

