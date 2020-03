ALLE STRUKTURIERTEN PRODUKTE MIT UNDERLYING DE000A0WMNK9 SIND AB SOFORT VOM HANDEL AUSGESETZT BIS 16.03.2020 HZE.



ALL STRUCTURED PRODUCTS WITH UNDERLYING DE000A0WMNK9 ARE SUSPENDED UNTIL 16.03.2020 EOT.

