TÜBINGEN, Germany and BOSTON, March 16, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Tübinger Biotechunternehmen CureVac AG teilte heute mit, dass Ingmar Hoerr, Vorstandsvorsitzender des Unternehmens, seine Funktion aus gesundheitlichen Gründen für eine gewisse Zeit nicht ausüben kann. Herrn Hoerrs Abwesenheit ist nicht durch das Coronavirus bedingt. Der Aufsichtsrat von CureVac unterstützt das erfahrene Management vollumfänglich und hat den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Franz-Werner Haas beauftragt, Herrn Hoerrs Rolle bis zu dessen Rückkehr zu übernehmen.

CureVac ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit 20 Jahren Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln, zu optimieren und in klinischen Studien zu testen. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von Krebstherapien, Antikörpertherapien, prophylaktischen Impfstoffen und zur Behandlung seltener Erkrankungen ein. CureVac hat signifikante Eigenkapitalinvestitionen erhalten, darunter von der dievini Hopp BioTech holding und der Bill & Melinda Gates Foundation. Zudem kooperiert CureVac mit multinationalen Konzernen und Organisationen wie CEPI, Boehringer Ingelheim, Eli Lilly & Co, Genmab, CRISPR Therapeutics und der Bill & Melinda Gates Foundation. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, MA, USA.



