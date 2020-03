=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Mark Hamersma (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorstand =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: ams AG LEI: 5299001JPPT2QFTV5D76 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000A18XM4 Beschreibung des Finanzinstruments: Aktie ams AG Geschäftsart: Kauf Datum: 16.03.2020; UTC+01:00 Handelsplatz: SIX Swiss Exchange Währung: Schweizer Franken Preis Volumen 9.41 1458.86 9.41 1082.38 9.42 2335.17 9.42 913.84 9.42 11213.27 9.42 3033.56 9.42 4014.20 9.40 1316.56 9.40 1175.25 9.42 12195.02 9.42 3173.87 9.40 3102.66 9.41 3229.00 9.41 10787.30 9.42 3277.46 9.42 3475.98 9.42 3485.40 9.42 3485.40 9.42 3513.66 9.42 7536.00 9.42 3485.40 9.42 3579.98 9.47 2273.28 9.47 1799.30 9.46 2506.37 9.46 3310.30 9.47 3458.01 9.47 3505.38 9.47 3533.80 9.48 3638.40 9.55 955.00 9.55 783.10 9.55 477.50 9.55 477.50 9.51 3546.48 9.51 3348.22 9.56 13278.84 9.53 2478.84 9.56 3432.04 9.53 1286.28 9.53 1906.00 9.53 1668.10 9.55 2388.25 9.55 3668.35 9.55 3582.75 9.56 3659.57 9.56 3631.28 9.56 3325.49 9.56 3306.38 9.56 3229.93 9.56 3229.93 9.57 23920.00 9.57 1913.40 9.57 3635.46 9.57 3243.21 9.55 3150.84 9.54 2146.95 9.57 3233.65 9.55 429.66 9.54 3005.10 9.55 2387.00 9.55 9166.08 9.55 8002.06 9.56 3278.39 9.56 3449.36 9.56 3328.27 9.56 1138.12 9.56 2197.88 9.58 20375.60 9.57 3733.86 9.55 3152.82 9.55 3008.88 9.57 3321.83 9.57 3350.90 9.58 3447.36 9.60 3897.60 9.60 3706.76 9.61 9196.77 9.62 2837.90 9.62 3509.84 9.62 3423.65 9.61 3333.63 9.61 3401.23 9.61 3833.59 9.61 3276.33 9.61 3276.33 9.61 3660.65 9.61 3554.96 9.61 2556.26 9.60 59938.56 Gesamtvolumen: 43,000 Gesamtpreis: 409,975.61 Durchschnittspreis: 9.534 =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Moritz M. Gmeiner Vice President Investor Relations Tel: +43 3136 500-31211 Fax: +43 3136 500-931211 Email: investor@ams.com Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

