Der Dow Jones zerfällt an diesem Montag beinahe in seine Einzelteile, verliert 2.957 Punkte oder 12,8 Prozent. Es ist der schlimmste Kurssturz seit dem "Schwarzen Montag" 1987. In Punkten gemessen stellt der Sturz heute alles je dagewesene in den Schatten. Dieser Tag kennt im Dow keine Gewinner. Am härtesten erwischt es Boeing. Es ist ein einziges Fiasko. Nicht nur an den US-Aktienmärkten, aber heute insbesondere dort. Wegen der Coronavirus-Krise hat sich der Turbo-Crash in der neuen Woche fortgesetzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...