Die Aktien von Société Générale und der Banco Bilbao Vizcaya Argentari zählen zur Stunde zu den großen Verlierern im Euro Stoxx 50-Index . Das Kursbarometer stürzt kräftig um 11,81 Prozent ab. Die Investoren am Aktienmarkt in der Eurozone zeigen sich gegenwärtig ganz und gar nicht in Kauflaune - im Gegenteil.

Den vollständigen Artikel lesen ...