MAX21 AG: MAX 21 GIBT GEPLANTE VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT BEKANNT.DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Personalie/Absichtserklärung MAX21 AG: MAX 21 GIBT GEPLANTE VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT BEKANNT.17.03.2020 / 00:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MAX 21 AG: MAX 21 GIBT GEPLANTE VERÄNDERUNGEN IM AUFSICHTSRAT BEKANNT.Weiterstadt, 16. März 2020 - Im besten Einvernehmen zwischen den Organen der MAX 21 AG sollen folgende Veränderungen im Aufsichtsrat der Gesellschaft vorgenommen werden:Nachdem der derzeitige Vorsitzende des Aufsichtsrates, Götz Mäuser, bereits angekündigt hatte, sein Mandat spätestens zum Ablauf des 31.03.2020 niederzulegen (s. Ad-hoc Meldung vom 05.12.2019), wird der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates, Oliver Michel, ebenfalls mit Wirkung zum Ablauf des 31.03.2020 bzw. zum nächstmöglichen Zeitpunkt sein Mandat niederlegen.Vorstand und Aufsichtsrat der MAX 21 AG freuen sich, zwei hervorragende Kandidaten für die Nachfolge im Aufsichtsrat der MAX 21 vorstellen zu können, die zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Der Vorstand wird beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Bestellung zwei neuer Aufsichtsratsmitglieder zum 01.04.2020 einreichen. Diese sollen mit Wirkung bis zum Ablauf der geplanten nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft am 18.06.2020 bestellt werden und stellen sich satzungsgemäß auf der Hauptversammlung zur Wahl.Bei den vorgeschlagenen Personen handelt es sich um:Ronald Gerns, 63 Jahre, wohnhaft in Frankfurt am Main. Herr Gerns ist Rechtsanwalt und Notar sowie Mitbegründer und Partner von Gerns & Partner Rechtsanwälte und Notare in Frankfurt am Main. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt im Gesellschafts- und Immobilienrecht für institutionelle Mandanten, insbesondere in der Begleitung von Aktiengesellschaften und deren Hauptversammlungen, M&A- und Immobilientransaktionen.Thomas Rickert, 50, wohnhaft in Bonn. Herr Rickert ist geschäftsführender Gesellschafter der Rickert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH mit Sitz in Bonn, einer auf Rechtsfragen der digitalen Wirtschaft spezialisierten Kanzlei mit den Schwerpunkten Softwarevertragsrecht, E-Commerce, Datenschutz- und IT-Sicherheit. Er ist zudem Non-Executive Director einer an der Londoner Börse gelisteten Gesellschaft sowie Geschäftsführer eines Anbieters von Software und Managed Services.Der Vorstand der MAX 21 AG dankt dem bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Götz Mäuser ausdrücklich für sein großes Engagement im Rahmen der Restrukturierung der MAX 21 Gruppe in den letzten Jahren sowie für die Begleitung als wichtiger Aktionär. Auch Oliver Michel, dem stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, sei für die konstruktive und konsequente Wahrnehmung seiner Aufgaben gedankt.Ansprechpartner für Presse- und InvestorenanfragenMAX 21 AGDr. Frank Wermeyer Vorstand Robert-Koch-Straße 9 64331 WeiterstadtTel.: +49 (0) 6151 9067-200E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.deÜber die MAX 21 AGDie MAX 21 ist eine Technologie-Holding. Aktuelle Kernbeteiligung der MAX 21 AG ist die Binect GmbH. Die Binect GmbH bietet Softwarelösungen und Outsourcing-Dienstleistungen für die hybride und digitale Geschäftskommunikation und gehört zu den führenden Mittelstands-Anbietern im deutschen Markt.Die MAX 21 AG ist im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9).17.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MAX21 AG Robert-Koch-Straße 9 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9067-0 Fax: +49 (0)6151 9067-295 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de ISIN: DE000A0D88T9 WKN: A0D88T Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 998905Ende der Mitteilung DGAP News-Service998905 17.03.2020 CET/CEST