Mit Disney+ startet Ende März ein weiterer Konkurrent im Markt der Streamingdienste durch. Mit Frühbucherrabatt und vergleichsweise günstigen Konditionen hofft der US-Konzern auf möglichst viele Abonnenten in Europa.Disney+ startet in DeutschlandMit Disney+ startet am 24. März 2020 ein weiterer Streamingdienst in Deutschland und fordert damit Netflix, Apple TV+ und Amazon Prime heraus. Das Angebot des in den USA bereits seit vier Monaten laufenden Disney+ soll insgesamt 500 Filme, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...