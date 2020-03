BERLIN (dpa-AFX) - Die beiden großen Polizeigewerkschaften fordern angesichts der Coronavirus-Pandemie eine bessere Ausstattung der Einsatzkräfte mit Schutzkleidung und Atemschutzmasken. "Es gibt Schutzkleidung. Aber es gibt sie nicht in ausreichendem Maße", kritisierte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, im Gespräch mit der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag).



"Wenn die Maßnahmen länger andauern, wird es eng werden. Hier muss Vorsorge getroffen werden", mahnte er. Auch die Polizei sei auf ein solch außergewöhnliches Ereignis nicht vorbereitet. "Wir erleben hier auch eine Krise in den Bereichen Sicherheit und Ordnung."



Auch der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, kritisierte die Ausstattung der Polizeikräfte. "In manchen Dienststellen wird jetzt händeringend versucht, Schutzmasken und andere Schutzkleidung zu beschaffen. Handschuhe und Atemschutzmasken sind weitgehend Mangelware", sagte er.



Die Vorsorge für die Einsatzkräfte sei an vielen Stellen mangelhaft. "Wenn man jetzt von Ministerpräsidenten hört, es sei Schutzausrüstung bestellt, fragt man sich, warum nicht schon früher? Jetzt werden die Mängel des Föderalismus deutlich", sagte Wendt. "Wir müssen für den bestmöglichen Schutz der Einsatzkräfte sorgen. Schließlich sind auch die Familien der Polizisten betroffen."/wn/DP/zb