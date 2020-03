BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbadische Kurier" zu Homeoffice in Corona-Zeiten:



"Sicherheit geht vor - so hieß es immer. In diesen Tagen ist es jedoch nicht die Rechner-Sicherheit, sondern die Sicherheit der Mitarbeiter und ihrer Familien, die explizit im Mittelpunkt steht. Das Virus ist für unsere Gesundheit und alle Facetten unseres Zusammenlebens sehr bedrohlich. Eine Folge ist auch, dass die Digitalisierung aus der Not geboren einen massiven Schub erfährt. Nach der Krise wird vieles so bleiben, nach geregeltem Ausbau rufen und "normal" sein. Aus dieser Sicht fast mal ein gutes Computer-Virus."/yyzz/DP/fba