WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Volkswagen -Konzern stellt am Dienstag (9.00 Uhr) seine vollständige Bilanz zum vergangenen Geschäftsjahr vor. Die zentralen Eckdaten sind bereits seit Ende Februar bekannt. Demnach konnte die VW -Gruppe 2019 ihren Gewinn unterm Strich laut vorläufigen Zahlen um 12,8 Prozent auf 13,3 Milliarden Euro steigern. Der Umsatz legte um 7,1 Prozent auf 252,6 Milliarden Euro zu. Gründe sind unter anderem starke Verkäufe vor allem von SUVs, Spareffekte und sinkende Kosten zur Bewältigung der Abgaskrise. In einigen Regionen ist die Marktlage wegen der schwächeren Konjunktur jedoch schwierig. Im kompletten Zahlenwerk wird auch wieder der Vergütungsbericht für die Top-Manager und Aufsichtsräte des Konzerns enthalten sein.



Der Blick auf die weitere Entwicklung im laufenden Jahr fiel zuletzt betont vorsichtig aus. Wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus erhöhte VW seine Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter. Die Folgen der Epidemie seien "eng zu monitoren". Von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Hilfen wie ein leichterer Zugang zu Kurzarbeitergeld sind für den Konzern derzeit kein Thema. Die Lage in China stabilisiere sich zunehmend wieder, hieß es aus dem Management - auch die Lieferketten nach Europa und in andere Regionen seien stabil.



Aus Sicherheitsgründen findet die Jahrespressekonferenz nur virtuell im Internet statt, auf größere Präsenzveranstaltungen verzichtet das Unternehmen aufgrund der Ansteckungsrisiken. Detaillierte Angaben zur Geschäftssituation der Kernmarke VW Pkw sollen am Mittwoch folgen./jap/DP/fba

