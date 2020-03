Der Technologiekonzern Pegasystems Inc. (ISIN: US7055731035, NYSE: PEGA) kündigt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 3 US-Cents an. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,12 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht beim aktuellen Aktienkurs von 63,01 US-Dollar (Stand: 16. März 2020) einer Dividendenrendite von 0,19 Prozent. Aktionäre erhalten die Dividende für das zweite Quartal am 15. April 2020 (Record date: 1. April 2020). ...

