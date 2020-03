Der Konzernumsatz 2019 der Hypoport AG (ISIN: DE0005493365) stieg um 27% auf 337,2 Mio. € (2018: 266,0 Mio. €) deutlich an. Und gestern noch eine weitere Übernhamen - nach ePension dreht man weiter am großen Rad. Die Qualitypool GmbH, Tochter der Hypoport, hat am 13.03.2020 49,997% der Anteile an der AMEXPool AG vom bisherigen Eigentümer übernommen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Der insbesondere im Bereich der gewerblichen Komposit-Sparten und im Kfz-Geschäft erfolgreiche Maklerpool hat seinen Sitz in Buggingen bei Freiburg. Mit rund 45 Mitarbeitern konnte AMEXPool 2019 einen ...

