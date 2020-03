ENCAVIS AG veröffentlicht erstmalig Consensus von Analystenschätzungen für das GJ 2019 und 2020eDGAP-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Research Update/Jahresergebnis ENCAVIS AG veröffentlicht erstmalig Consensus von Analystenschätzungen für das GJ 2019 und 2020e17.03.2020 / 07:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Corporate NewsEncavis AG veröffentlicht erstmalig Consensus von Analystenschätzungen zur Veröffentlichung des Konzernabschlusses 2019 sowie zur Guidance des laufenden Geschäftsjahres 2020eHamburg, 17. März 2020 - Der SDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (Prime Standard, ISIN: DE0006095003) präsentiert im Vorwege der Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses 2019 erstmalig einen Consensus von Analystenschätzungen zu den fünf wesentlichen Steuerungskriterien des Konzerns, den sogenannten Key-Performance-Indikatoren (KPI).Aktuell haben acht Analysten der Banken, die Encavis im Research beobachten, an dem Consensus teilgenommen. Der Consensus spiegelt die veröffentlichten Schätzungen zum Konzernjahresabschluss 2019 sowie zur Guidance des laufenden Geschäftsjahres 2020e wider. Hierbei sind Durchschnittswert, oberer Rand und unterer Rand wiedergegeben. Encavis wird zukünftig zu jeder quartalsweisen Berichterstattung von Ergebniskennzahlen einen Consensus der Analystenschätzungen veröffentlichen./[IMAGE]Der Consensus steht ebenfalls auf der Website des Unternehmens zum Herunterladen zur Verfügung: www.encavis.com/investor-relations/researchÜber ENCAVIS: Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003 / WKN: 609500) ist ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt Encavis Solarparks und (Onshore-)Windparks in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von der ISS-oekom, einer der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen, mit ISS-oekom Prime-Label bewertet.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.comKontakt:Encavis AG Jörg Peters Leiter/Head of Investor Relations & Public RelationsGroße Elbstraße 59 22767 HamburgFon: + 49 40 37 85 62-242 Fax: + 49 40 37 85 62-129 e-mail: joerg.peters@encavis.com http://www.encavis.com Twitter: https://twitter.com/encavis17.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ENCAVIS AG Große Elbstraße 59 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 4037 85 62 -0 Fax: +49 4037 85 62 -129 E-Mail: info@encavis.com Internet: www.encavis.com ISIN: DE0006095003 WKN: 609500 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 998889Ende der Mitteilung DGAP News-Service998889 17.03.2020