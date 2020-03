Das ist die Situation wie Sie sie nur aus Sciencefiction-Filmen kennen. Wenn New York halbleer und Peking ganz leer auf den Bildschirmen erscheint, ist dies eine Situation, die es noch nie gab. 350.000 Betroffene gibt es zur Zeit und 15.000 Todesopfer (Stand heute/alles Schätzungen). In Deutschland sind 6.900 betroffen und 17 Todesopfer gab es. 7 Mrd. Menschen starren auf diese Konstellation wie auf ein Trauma. Was ist emotional und was ist rational?



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!