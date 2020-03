Gilead Sciences: Der große Profiteur der Coronavirus-Krise?

Gilead Sciences (WKN: 885823 / ISIN: US3755581036) hat an der Börse in den vergangenen Wochen Stärke bewiesen. Während das Gros der Aktien in die Tiefe gerissen worden ist, steht bei den Papieren des Biotechnologie-Konzerns trotz des jüngsten Rücksetzers seit Jahresanfang noch immer ein Kursplus zu Buche.

Medikament gegen das Coronavirus

Der Grund für diese beeindruckende Outperformance im Vergleich zum Gesamtmarkt ist, dass Gilead Sciences in seinem Portfolio ein antivirales Medikament mit dem Wirkstoff Remdesivir hat. Bei ersten Verabreichungen nach Sondergenehmigungen in den USA und China sollen sich die Symptome bereits einen Tag danach auch bei mit dem Coronavirus infizierten Patienten verbessert haben, berichtetet der Bayerische Rundfunk.

Jetzt auch in Deutschland

Das neue Medikament kommt nun auch in Deutschland zum Einsatz. Nach Informationen des Bayerischen Rundfunks wurde bei der Regierung von Oberbayern eine Sondergenehmigung für das in Deutschland bislang noch nicht zugelassene Coronavirus-Medikament erteilt. Behandelt werden soll mit dem antiviralen Medikament ein 80-jähriger Patient, der seit Anfang März auf der Intensivstation in Weilheim liegt.

