The following instruments on XETRA do have their first trading day 17.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 17.03.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000CZ45VV5 COBA OMH VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AQH1 DZ BANK CLN E.9880 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AQJ7 DZ BANK CLN E.9881 BD00 BON EUR N

CA XFRA IT0005405318 ITALIEN 20/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA US883203CB58 TEXTRON 20/30 BD00 BON USD N

CA XFRA XS2128003683 OPDENERGY 20/24 FLR 3 BD00 BON USD N

CA XFRA CA05591J1021 BPLI HOLDINGS INC. EQ00 EQU EUR N

CA BP2M XFRA US0088751062 ALKIDO PHARMA DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA A5SU XFRA US04626D1072 ASTON MART.LA.UADR LS-001 EQ00 EQU EUR N

CA XFRA US8656463010 SUMMER INFANT INC. EQ00 EQU EUR N