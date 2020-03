The following instruments on XETRA do have their last trading day on 17.03.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 17.03.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA UO4K XFRA BE0945318534 CANDR.SUST.-NTH AM.C DIS FD00 EQU EUR N

CA UO4X XFRA BE0945490317 CANDR.SUST.-EO S.T.BDS C FD00 EQU EUR N

CA UO4Y XFRA BE0945493345 CANDR.SUST.-EO CRP.BDS C FD00 EQU EUR N

CA UO4N XFRA BE0946892750 CANDR.SUST.-WORLD C DIS FD00 EQU EUR N

CA UO4P XFRA BE0946894772 CANDR.SUST.-WORLD N CAP FD00 EQU EUR N

CA 0PMC XFRA BE0948484184 DPAM INV.B EQ.EUROLAND FC FD00 EQU EUR N

CA 0PMF XFRA BE0948486205 DPAM INV.B EQ.EUR.DIV.FIC FD00 EQU EUR N

CA UO41 XFRA BE0948878245 BELFIUS EQU.-E.SM.+M.C. C FD00 EQU EUR N

CA DJF5 XFRA DE0008471483 AL.AKT.EUR. A (EUR) FD00 EQU EUR N

CA CXWB XFRA DE0009769679 ALL.EUROVIS A FD00 EQU EUR N