FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.03.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.03.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
5IX XFRA NL0009693779 INTERXION HLDG NV EO-,10
XFRA US8656461030 SUMMER INFANT INC.
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5IX XFRA NL0009693779 INTERXION HLDG NV EO-,10
XFRA US8656461030 SUMMER INFANT INC.
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