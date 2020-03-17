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ASTON MARTIN LAGONDA
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC Chart 1 Jahr
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ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOLDINGS PLC1,750+8,23 %
CITYCON OYJ6,265-7,25 %
DIC ASSET AG10,000-15,97 %
ELECTROLUX AB12,450-14,29 %
TELUS CORPORATION27,000-8,16 %