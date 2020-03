Von Christopher M. Matthews

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Energiekonzern Exxon Mobil will seine Investitionen in Reaktion auf die schwierigen Marktbedingungen infolge der Corona-Pandemie massiv verringern. "Angesichts dieses beispiellosen Umfelds prüfen wir alle geeigneten Schritte, um Kapital- und Betriebskosten in naher Zukunft deutlich zu reduzieren", sagte CEO Darren Woods. In naher Zukunft wolle der Konzern über die Pläne informieren.

Die Ölbranche kommt derzeit mehrfach unter Druck: Angesichts des Virusausbruchs droht sich das wirtschaftliche Umfeld erheblich abzuschwächen, was die Ölnachfrage reduzieren wird. Zudem hat der Förderstreit zwischen Russland und Saudi-Arabien zu einem Verfall der Ölpreise geführt.

