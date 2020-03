FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - IM PLUS - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt zunächst eine Stabilisierung an. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund drei Stunden vor dem Xetra-Handelsstart auf 8819 Punkte und damit knapp ein Prozent über dem Schlussstand vom Montag. Am ersten Handelstag der Woche hatte der Dax wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie einmal mehr deutlich verloren. Sollte der Dax mit einem leichten Plus eröffnen, wird es vor allem darauf ankommen, wie lange er die Gewinne hält. In den vergangenen Wochen hatte es in den ersten Handelsstunden immer wieder mal Kursgewinne gegeben, die dann aber meistens nicht lange hielten. Am Montag hatte nach zwischenzeitlich zweistelligen Verlusten am Ende ein Minus von 5,31 Prozent auf 8742,25 Punkte auf der Kurstafel gestanden. Damit summiert sich das Minus in dem seit etwas mehr als drei Wochen anhaltenden Corona-Crash auf fast 36 Prozent.USA: - DRASTISCHE VERLUSTE - Die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Krise hat den US-Aktienmärkten am Montag die schlimmsten Verluste seit dem "schwarzen Montag" im Jahr 1987 eingebrockt. Der Dow Joneses Industrial schloss mit einem Verlust von fast 3000 Punkten oder 12,93 Prozent bei 20 188,52 Zählern. Damit endete der US-Leitindex auf dem tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Am Freitag war der Dow noch um gut neun Prozent gestiegen, hatte damit auf Wochensicht aber immer noch einen Verlust von mehr als zehn Prozent verbucht. Der marktbreite S&P 500 verlor am Montag 11,98 Prozent auf 2386,13 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 12,19 Prozent auf 7020,38 Zähler nach unten.ASIEN: - BERUHIGUNG - An den asiatischen Aktienmärkten hat sich die Lage am Dienstag nach den abermals hohen Verlusten zum Wochenauftakt beruhigt. In Japan konnte der Leitindex Nikkei-225 immerhin ein leichtes Plus ins Ziel retten. Verluste gab es dagegen kurz vor dem dortigen Handelsende in China und Hongkong - diese hielten sich aber in Grenzen. Der CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte zuletzt etwas mehr als ein Prozent ein - der chinesische Aktienmarkt hatte sich aber in den vergangenen Wochen ohnehin etwas von den anderen Börsen abgekoppelt. Der CSI 300 verlor zwar ebenfalls massiv an Wert, aber deutlich weniger als zum Beispiel die Märkte in Deutschland oder den Vereinigten Staaten.DAX 8.742,25 -5,31% XDAX 8.548,52 -11,31% EuroSTOXX 50 2.450,37 -5,25% Stoxx50 2.406,84 -3,55% DJIA 20.188,52 -12,93% S&P 500 2.386,13 -11,98% NASDAQ 100 7.020,38 -12,19% °ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 171,90 -0,16% °DEVISEN:Euro/USD 1,1172 -0,09% USD/Yen 106,45 0,55% Euro/Yen 118,93 0,42% °ROHÖL:Brent 30,66 +0,61 USD WTI 29,82 +1,12 USD °/zb