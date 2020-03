Bei DAX und Co deutet sich nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt zunächst eine Stabilisierung an. In der Nacht auf Dienstag kamen zumindest keine weiteren Corona-Hiobsbotschaften dazu. Sollte der heimische Leitindex mit einem leichten Plus eröffnen, wird es vor allem darauf ankommen, wie lange er die Gewinne hält. In den vergangenen Wochen hatte es in den ersten Handelsstunden immer wieder mal Kursgewinne gegeben, die dann aber meistens nicht lange hielten.Am ersten Handelstag der ...

