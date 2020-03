- Nabis konzentriert sich künftig auf vertikal integrierte Operationen in Arizona und Michigan -



- Durch Aufkündigung der Vereinbarung spart das Unternehmen liquide Mittel in Höhe von 1,9 Millionen USD und vermeidet weitere Aktienverwässerung -

VANCOUVER, British Columbia, March 17, 2020 (CSE:NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) ("Nabis" oder das "Unternehmen"), ein kanadisches Investmentunternehmen, das auf Investitionen in Vermögenswerte aus verschiedenen Sparten des Cannabissektors spezialisiert ist, hat heute seinen Rücktritt von einer Vereinbarung über den Erwerb des Cannabis-Shops Desert's Finest in Desert Hot Springs, Kalifornien, bekanntgegeben. Die Akquisition wurde erstmals am 12. Juni 2019 angekündigt, wobei am 1. Oktober 2019 geänderte Bedingungen bekanntgegeben wurden.

Gemäß der überarbeiteten Vereinbarung wollte Nabis die 100%igen Eigentumsrechte an Desert's Finest für einen Gesamtbetrag von 5,6 Millionen USD erwerben, der sich aus 1,9 Millionen USD in bar und 3,7 Millionen USD in Form einer Wandelanleihe mit einjähriger Laufzeit zusammensetzt. Desert's Finest betreibt in Hot Springs, Kalifornien, einen Cannabis-Shop mit einer Gesamtfläche von ca. 560 m².

"Angesichts des Abschwungs in der Cannabisbranche ziehen sich die Kapitalmärkte aus diesem Bereich zurück. Wir konzentrieren unsere Aktivitäten daher auf die Akquise von Vermögenswerten, die in unsere vertikal integrierte Strategie passen. Der Erwerb von Desert's Finest wäre zwar eine großartige Gelegenheit für uns gewesen, in den kalifornischen Cannabismarkt einzusteigen, die Übernahme eines eigenständigen Cannabis-Shops passt aktuell jedoch nicht mehr in unsere Gesamtstrategie", so Shay Shnet, CEO von Nabis Holdings Inc.

Mark Krytiuk, COO von Nabis Holdings Inc., fügt hinzu: "Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Verbesserung der Betriebsabläufe und der Rentabilität des kürzlich übernommenen Cannabis-Shops Emerald in Phoenix sowie auf die medizinischen Produkte der Marke Infusion Edibles. Wir machen außerdem gute Fortschritte beim Bau der Anlage "Camp Verde" in Arizona, einer Anbau-, Herstellungs- und Logistikanlage mit einer Gesamtfläche von ca. 4.000 m², für die Hanflizenzen aller Klassifizierungen vorliegen."

Über Nabis Holdings Inc.

Nabis Holdings ist ein kanadisches Investmentunternehmen, das branchenübergreifend in hochwertige Vermögenswerte mit hohem Cash-Flow investiert, u. a. im Immobiliensektor und in allen Sparten des US-amerikanischen und internationalen Cannabissektors. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in allen vertikal integrierten Sparten dieser Sektoren mit einem Schwerpunkt auf Umsatzgenerierung, EBITDA und Wachstum. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nabisholdings.com/ .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Angaben in dieser Mitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, und tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen getätigten abweichen. Solche Risiken betreffen ohne Einschränkung: den Abschluss der Akquisitionen durch das Unternehmen oder zu den veröffentlichten Bedingungen; konstante Preise für Cannabis und entsprechende Produkte sowie eine weiterhin konstant starke Verbrauchernachfrage; die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln für das Unternehmen zur Entwicklung der Einzelhandelsstandorte; den Verbleib wichtiger Mitarbeiter und Manager im Unternehmen; Änderungen der staatlichen und/oder kommunalen Vorschriften für den Einzelhandel und Änderungen der gesetzlichen Vorschriften im Allgemeinen. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen abweichen, legt das Unternehmen in Dokumenten offen, die es regelmäßig bei der Canadian Securities Exchange, der British Columbia Securities Commission, der Ontario Securities Commission und der Alberta Securities Commission einreicht.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Korrektheit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung.

