An den Finanzmärkten will weiterhin keine Ruhe einkehren. Zum Wochenstart kollabierten nicht nur die Aktienmärkte, auch mit dem Silberpreis ging es steil bergab.Als sicherer Hafen kann man das Edelmetall Silber derzeit wahrlich nicht bezeichnen. Allein am gestrigen Montag stürzte es um mehr als zwölf Prozent ab und versucht sich nun an einer Bodenbildung. Die extremen Verwerfungen lassen sich aktuell besonders gut am Gold/Silber-Ratio ablesen, das mit 116 auf ein Rekordhoch geklettert ist. ...

