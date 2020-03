An der Börse brilliert gegenwärtig die Bank of China Hong Kong-Aktie . Der Kurs des Wertpapiers legt kräftig zu. Zu den besten Performern an der Börse zählt derzeit der Anteilsschein der Bank of China Hong Kong. Im Vergleich zum letzten Kurs des Vortags von Euro kann sich die Aktie um 6,12 Prozent verbessern.

Den vollständigen Artikel lesen ...