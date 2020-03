Mayr-Melnhof Karton AG: Jahresergebnis 2019DGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Mayr-Melnhof Karton AG: Jahresergebnis 201917.03.2020 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Weiterer Ergebnisanstieg - Dividendenerhöhung auf 3,60 EUR/Aktie vorgeschlagen - Hohe Kapazitätsauslastung - Deutlicher Ergebniszuwachs in beiden Divisionen - Guter Start in 2020 - Herausforderungen nehmen zuDie Mayr-Melnhof Gruppe konnte das Jahr 2019 trotz verlangsamter Marktdynamik mit einem neuerlichen Ergebnisanstieg in Folge abschließen. Beide Divisionen trugen maßgeblich dazu bei und verzeichneten in einem wettbewerbsintensiven Umfeld eine insgesamt gute Auslastung.Profitierte die Kartondivision von weitgehend stabilen Durchschnittspreisen und Kostensenkungen, lag das Ergebnis in der Packagingdivision vor allem aufgrund der erstmaligen Einbeziehung der Tann-Gruppe, welche die Erwartungen erfüllte, deutlich über dem Vorjahr. Mit 10 % entwickelte sich die Operating Margin der Gruppe weiterhin auf hohem Niveau.Der soliden Ergebnisentwicklung entsprechend wird der 26. Ordentlichen Hauptversammlung eine Dividendenerhöhung auf 3,60 EUR je Aktie (2018: 3,20 EUR) für das Geschäftsjahr 2019 vorgeschlagen.(Konzernzahlen IFRS in Mio. Euro) 2019 2018 +/-Umsatzerlöse 2.544,4 2.337,7 + 8,8 % EBITDA 389,6 324,4 + 20,1 % Betriebliches Ergebnis 255,3 217,1 + 17,6 % Operating Margin (in %) 10,0 % 9,3 % Ergebnis vor Steuern 251,1 217,9 + 15,2 % Steuern vom Einkommen und Ertrag (60,9) (53,7) Jahresüberschuss 190,2 164,2 + 15,8 % Gewinn je Aktie (in EUR) 9,49 8,18Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns erreichten 2.544,4 Mio. EUR und lagen damit um 8,8 % bzw. 206,7 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (2018: 2.337,7 Mio. EUR). Dieser Anstieg resultierte vor allem akquisitionsbedingt aus der Packagingdivision und zu einem geringeren Teil aus der Kartondivision.Das EBITDA erhöhte sich um 20,1 % bzw. 65,2 Mio. EUR auf 389,6 Mio. EUR (2018: 324,4 Mio. EUR), die EBITDA Margin auf 15,3 % (2018: 13,9 %). Mit 255,3 Mio. EUR wurde ein betriebliches Ergebnis um 17,6 % bzw. 38,2 Mio. EUR über dem Vorjahr (2018: 217,1 Mio. EUR) erzielt, wobei auf MM Packaging rund 60 % und auf MM Karton rund 40 % dieses Zuwachses entfallen. Im Zuge der Erstkonsolidierung der Tann-Gruppe entstanden einmalige Aufwendungen aus Akquisitionseffekten aufgrund der Aktivierung des Auftragsstandes und der Vorratsbewertung in Höhe von -4,8 Mio. EUR. Die Operating Margin des Konzerns belief sich auf 10,0 % (2018: 9,3 %), der Return on Capital Employed auf 15,4 % (2018: 15,0 %).Finanzerträgen in Höhe von 1,4 Mio. EUR (2018: 1,3 Mio. EUR) standen Finanzaufwendungen von -8,4 Mio. EUR (2018: -6,1 Mio. EUR) gegenüber. Das "Sonstige Finanzergebnis - netto" veränderte sich vor allem aufgrund von höheren Fremdwährungsgewinnen im Vorjahr auf 2,8 Mio. EUR (2018: 5,6 Mio. EUR).Das Ergebnis vor Steuern stieg demnach um 15,2 % auf 251,1 Mio. EUR (2018: 217,9 Mio. EUR). Die Steuern vom Einkommen und Ertrag beliefen sich auf 60,9 Mio. EUR (2018: 53,7 Mio. EUR), woraus sich ein effektiver Konzernsteuersatz von 24,3 % (2018: 24,7 %) ergibt. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 15,8 % auf 190,2 Mio. EUR (2018: 164,2 Mio. EUR).ENTWICKLUNG IM 4. QUARTAL 2019 Im vierten Quartal 2019 hat sich die Marktdynamik traditionell zum Jahresende hin verlangsamt, blieb aber insgesamt solider als im Vorjahresquartal, welches durch eine deutliche Abschwächung infolge eines Lagerabbaus entlang der Supply Chain geprägt war.MM Karton verzeichnete eine Kapazitätsauslastung von 95 % nach 90 % im vierten Quartal des Vorjahres. Das betriebliche Ergebnis der Division lag bei 23,1 Mio. EUR nach 16,5 Mio. EUR. Die Operating Margin erreichte 8,7 % (4. Quartal 2018: 6,3 %).Das betriebliche Ergebnis von MM Packaging lag vor allem akquisitionsbedingt mit 36,6 Mio. EUR über dem Vorjahreswert (4. Quartal 2018: 28,3 Mio. EUR), sodass die Operating Margin auf 9,5 % (4. Quartal 2018: 8,4 %) anstieg.Die konsolidierten Umsatzerlöse lagen mit 620,1 Mio. EUR rund 7,9 % über der Vorjahresperiode (4. Quartal 2018: 574,6 Mio. EUR). Dieser Zuwachs resultiert vor allem aus der erstmaligen Einbeziehung der Tann-Gruppe.Das betriebliche Ergebnis des Konzerns erhöhte sich auf 59,7 Mio. EUR (4. Quartal 2018: 44,8 Mio. EUR), die Operating Margin auf 9,6 % (4. Quartal 2018: 7,8 %).Das Ergebnis vor Steuern stieg auf 56,9 Mio. EUR (4. Quartal 2018: 48,9 Mio. EUR), der Periodenüberschuss auf 43,9 Mio. EUR (4. Quartal 2018: 37,8 Mio. EUR).AUSBLICK AUF DAS GESCHÄFTSJAHR 2020 Die europäischen Volkswirtschaften verlaufen mit geringer Dynamik. Der Privatkonsum zeigt aber weiterhin eine stabile Entwicklung und damit auch die Nachfrage nach Kartonverpackung. Vor diesem Hintergrund waren die Karton- und Packagingwerke des Konzerns seit Jahresbeginn weiterhin insgesamt gut ausgelastet. Infolge ausreichender Kapazitäten in der Branche bleiben die Absatzmärkte jedoch durch intensiven Wettbewerb gekennzeichnet.Bei MM Karton steht die Behauptung der Preisniveaus weiter im Fokus. Für beide Divisionen ist es Ziel, in 2020 erneut zu wachsen und die Ergebnisqualität auf hohem Niveau zu behaupten.Kontinuierliche Investitionen in modernste technologische Neuerungen sowie fortlaufende Maßnahmen zur Verbesserung der Kosteneffizienz und Optimierungen im Produkt- und Absatzprogramm sollen dies weiter ermöglichen.Ziel ist es, in 2020 bestmöglich an das Rekordjahr 2019 anzuschließen. Nach einem guten Jahresbeginn sehen wir die Herausforderungen im Jahresverlauf zunehmend. Wie bisher werden wir hohe Aufmerksamkeit auf die zukunftsorientierte Entwicklung unserer Werke und Produkte sowie die risikobewusste Fortsetzung unseres globalen Akquisitionskurses richten.Die Presseaussendung sowie eine Video Präsentation des Vorstandes sind im Internet unter: www.mayr-melnhof.com verfügbar.Der Geschäftsbericht 2019 ist ab 8. April 2020 verfügbar.Nächster Termin: 14. Mai 2020 Ergebnisse zum 1. Quartal 2020Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. 