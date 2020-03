BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) rechnet mit einer Verdreifachung der Zahl der Corona-Patienten in den kommenden Tagen. "Wenn wir Ende der Woche 20.000 bestätigte Infektionsfälle in Deutschland haben, müssen wir davon ausgehen, dass dann auch bis zu 1.500 Infizierte in den Krankenhäusern behandelt werden müssen", sagte DKG-Präsident Gerald Gaß den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zurzeit liegen laut DKG rund 500 Menschen mit einer Corona-Infektion in den deutschen Kliniken.

Steige die Zahl der behandlungsbedürftigen Corona-Kranken weiter an, so Gaß, werde im Extremfall in den nächsten Monaten die Hälfte der Patienten auf den Intensivstationen aus Corona-Patienten bestehen. "Wir rechnen mit einem Verhältnis von 50: 50 im Vergleich zu anderen Schwerkranken, etwa Herzinfarkt-Patienten oder Menschen mit einem schweren Krebsleiden."

Gaß rief Bund und Länder dazu auf, die Kliniken nun schnell mit den bereits zugesagten staatlichen Reserven und neu beschafften Kontingenten an Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel zu beliefern. Die Lieferengpässe dauerten nun schon seit Mitte Januar an und führten mittlerweile zu kritischen Lagen. "Manche Krankenhäuser kommen schon in 14 Tagen an ihre Grenze, manche haben noch Material bis Mitte April."

