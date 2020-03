Die aktuell längste Serie: Manitowoc mit 4 Tagen Plus in Folge (Performance: 267.31%) - die längste Serie dieses Jahr: Swiss Re 13 Tage (Performance: 7.16%). Tagesgewinner war am Montag Drägerwerk mit 20,76% auf 70,10 (1173% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 36,91%) vor Stratec Biomedical mit 12,26% auf 59,50 (207% Vol.; 1W -4,34%) und Medigene mit 6,99% auf 3,52 (92% Vol.; 1W -12,00%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -34,40% auf 0,08 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -35,94%), Apache Corp. mit -32,34% auf 5,46 (61% Vol.; 1W -42,83%), William Hill mit -29,41% auf 0,70 (0% Vol.; 1W -52,22%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Novo Nordisk (4963,23 Mio.), Roche GS (4506,68) und Wells Fargo (3045,74) ....

